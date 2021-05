Was man in welchem Urlaubsland beachten muss

Jede Reise beginnt mit den ersten Schritt. Deshalb zuerst die Regeln, die beachtet werden müssen, wenn man in den Urlaub reisen will. Einreiseformulare sind für alle vier Länder vorgeschrieben.

Nach Griechenland findet man das Formular (muss bis 24 Stunden vor Abreise ausgefüllt werden) im Internet unter: https://travel.gov.gr/#/. Nach Italien gelangt man unter: app.euplf.eu/#/. Zusätzlich will das Land ab 1. Juli den Grünen Pass einführen. Das Einreiseformular für Kroatien bekommt man unter: entercroatia.mup.hr/. Dadurch wird eine raschere Einreise möglich. Für Spanien muss man einen Gesundheitsbogen ausfüllen, unter www.spth.gob.es. Das Testergebnis für Spanien darf frühestens 48 Stunden vor Ankunft in das Formular zur Gesundheitskontrolle eingetragen werden.

Spezielle 3G-Corona-Bestimmungen

Darüber hinaus gelten für alle vier Länder spezielle Corona-Einreisebestimmungen. Generell gilt, dass man derzeit als durchgeimpfte Person am leichtesten reisen kann. Der Impfpass muss natürlich neben dem herkömmlichen Pass mitgenommen werden. Dazu dürfen auch Personen einreisen, die negative COVID-19-Tests vorweisen können, die nicht älter als 72 Stunden (zum Teil 48 Stunden) sein dürfen. Ein Antigen-Schnelltest (Nasenbohrertest) ist nicht ausreichend! Alle durchgeführten Tests, die als Nachweis für ein positives oder negatives Ergebnis dienen, müssen von der Europäischen Union anerkannt werden. Auch Personen, die eine Corona-Erkrankung hinter sich haben, und eine entsprechende Bestätigung mitführen, dürfen einreisen.

Eine Besonderheit gilt seit dem Vorjahr für Griechenland: Personen, die mit dem Flugzeug einreisen, können nach dem Zufallsprinzip am griechischen Flughafen zum nochmaligen Corona-Test gebeten werden. Wird man dabei positiv getestet, geht es ab ins Quarantänehotel.

Maskenpflicht am Strand

Im Urlaubsland gelten die unterschiedlichsten Regeln, die auch von der jeweiligen Region abhängig sein können. So gilt derzeit in Griechenland noch die allgemeine Pflicht im Freien eine Maske (keine FFP2) zu tragen. Am Strand gibt es Maskenpflicht, auf der Strandliege nicht. Vom Strand zum Lokal gilt sie wieder. Die griechischen Gastgeber sehen es besonders gerne, wenn man sich verlässlich an die Regeln hält. Die Verantwortlichen Touristiker in Griechenland erwarten mit Monatsende eine Erleichterung für ihre Gäste.

Italien machte in der vergangenen Woche einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Die Ausgangssperre wurde auf 23 Uhr verlegt, ab 21. Juni soll sie ganz wegfallen. Zusätzlich gelten in den unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Regeln. So soll ab 1. Juni Friaul-Julisch Venetien, Sardinien und Molise auf der "Corona-Ampel" weiß werden. In diesen Regionen sollen dann, abgesehen von der Maskenpflicht, alle anderen Covid-19 Verordnungen wegfallen. Eine Woche später sollen auch die Abruzzen, Ligurien und Veneto dazukommen, und dann Schritt für Schritt das restliche Land.

Auch in Spanien ist die Lage regional sehr unterschiedlich. So gilt auf dem Festland, etwa in Valencia, die Maskenpflicht auf dem Strand - und das bei einer Inzident um die 14. Madrid ist wiederum die einzige Region, wo Clubs geöffnet sind. Einheitlich gilt eine Maskenpflicht, die vermutlich bis zum Herbst gelten wird. Während EU-Bürger bereits auf die Balearen fliegen dürfen, werden Festlandspanier das vermutlich ab kommenden Sonntag wieder dürfen. Ab kommender Woche schließen auf Mallorca und Co. die Lokale um 23 Uhr, eine Ausgangssperre gilt ab Mitternacht.

In Kroatien liegt die 7-Tages-Inzidenz zum Teil über 500. Deshalb wird das Land von Österreich noch als Hochrisiko-Inzidenz-Land eingestuft. Mund- und Nasenschutz muss in geschlossenen Räumen, wo kein Mindestabstand von 2 Metern gewährleistet ist, verpflichtend getragen werden. Im Freien wird das Tragen des Mund- und Nasenschutzes wo kein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, empfohlen, so steht es auf der Homepage des Außenministeriums. Es gilt auch eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Krankenhäusern. Bei Nichtbeachtung der Maskenpflicht drohen Bußgelder.

Sollte das Infektionsgeschehen auf den kroatischen Inseln ansteigen, müssen Reisende damit rechnen, dass Brücken- und Fährverbindungen kurzfristig stark eingeschränkt werden und ein Verlassen beziehungsweise Betreten der Inseln nicht möglich ist, warnt etwa das Auswärtige Amt in Deutschland am heutigen Dienstag.

Quarantäne bei der Heimreise?

Aus Griechenland, Italien und Spanien gelten bei der Heimreise nach Österreich die 3G-Regeln. Quarantänepflicht gibt es derzeit nur für Nichtgeimpfte, die aus Kroatien kommen. Diese müssen sich für 5 Tage in Heimquarantäne begeben.

Ausführliche Informationen für die Heimreise bekommen Sie auch unter der AGES-Hotline: 0800-555621