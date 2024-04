SUV erhöhen Risiko für Radler und Fußgänger

Sicher für die Insassen, gefährlich für schwächere Verkehrsteilnehmer: Der Trend zu SUV und Fahrzeugen mit hoher, steiler Front bedeutet ein bis zu 45 Prozent höheres Risiko, dass ein Zusammenprall tödlich ausgeht, belegen aktuelle Studien nach einer Analyse von 18.000 Unfällen. "Wir kennen diese Studien aus Belgien und aus den USA, die Ergebnisse sind übereinstimmend", bestätigt Verkehrssicherheitsexperte Florian Schneider vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV): Besonders hohe Motorhauben und stumpfe Profile mit senkrechter Front seien tödlich.

Download zum Artikel Todesfall-Risiko für Unfallgegner PDF-Datei vom 26.04.2024 (79,54 KB) PDF öffnen

Pickup-Trucks, SUV und Lieferwagen mit rund einem Meter Fronthöhe hätten ein 45 Prozent höheres Todesfall-Risiko bei Unfällen, auch SUV mit knapp 80 Zentimetern Höhe kommen auf 44 Prozent. Seit 2009 sei der Anteil tödlicher Unfälle bei Kollisionen mit Fußgängern um 80 Prozent gestiegen. "In den letzten 30 Jahren ist das durchschnittliche Fahrzeug um zehn Zentimeter breiter, 25 Zentimeter länger und mehr als 20 Zentimeter höher geworden", zitiert Schneider die Untersuchungsergebnisse und zeigt zugleich Verständnis für die Autoindustrie: "Die müssen bauen, was sich verkauft", sagt er. Der Trend gehe in Richtung möglichst aggressiver, wuchtiger Fahrzeugfronten, die Dominanz und Souveränität suggerieren. "Natürlich sind auch die Assistenz-Systeme in den Autos besser geworden, so sollte zum Beispiel der Notbremsassistent helfen, einen Zusammenprall zu verhindern", so Schneider.

Weil das Gewicht der Autos in den vergangenen 20 Jahren um ein Drittel zugelegt habe, hätten sich die Bremswege kaum verkürzt. "Sicherer wären Autos mit einer niedrigeren Front und einem abgewinkelten Kühlergrill", so Schneider. Wenn ein Radfahrer (oder Fußgänger) das Pech habe, von einem drei Jahre alten Auto angefahren zu werden, sei das Risiko einer schweren Verletzung um 70 Prozent höher als bei einem Neuwagen – eine Folge der besseren Technik bei Assistenzsystemen und Bremsen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper