2 Verletzte nach Motorradunfall in Pierbach

Zu dem Unfall kam es, als ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Motorrad auf der B 124 Richtung Pierbach fuhr. In einer Rechtskurve in Pierbach kam der junge Mann auf den linken Fahrstreifen, wo ihm drei hintereinanderfahrende Motrorradfahrer entgegenkamen. Voran fuhr ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, dennoch kam es zu einer seitlichen Kollision. Beide Lenker stürzten und verletzten sich schwer am Bein. Sie wurden von der Rettung und dem Notarzt sowie dem Notarzthubschrauberteam "Christophorus 2" und "Christophorus 15" versorgt und in Krankenhäuser geflogen.

Die nachkommenden Motorradlenker, ein 29-Jähriger und eine 32-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Linz-Land, blieben unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die B 124 zwei Stunden lang gesperrt werden.

