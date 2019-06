Internationale Bande von Passfälschern in Athen aufgeflogen

Die Bande hatte Verbindungen mit Mittätern in Deutschland, Schweden und Spanien, wie die Polizeidirektion der griechischen Hauptstadt am Freitag weiter mitteilte. Demnach sollen Mitglieder der Bande in großem Stil gefälschte oder gestohlene Pässe mit Paketen auf Ägäis-Inseln verschickt haben. Dort leben nach Angaben von Hilfsorganisationen Tausende Menschen in überfüllten Lagern. In den vergangenen Monaten waren Hunderte Migranten in Griechenland und in Deutschland beim Versuch festgenommen worden, mit gefälschten Reisedokumenten an Bord von Flugzeugen oder Fähren nach Mitteleuropa zu reisen.

