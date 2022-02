Impfpflicht-Gegner in Neuseeland kampieren auf Parlamentsgelände

Nach Behördenangaben wurden drei Menschen festgenommen, nachdem sie versucht hatten, eine Polizeisperre zu überwinden. Insgesamt sei der Protest aber friedlich verlaufen." "Die Polizei wird die Aktivitäten weiter beobachten und dabei berücksichtigen, dass die Menschen ein Recht auf friedlichen Protest haben", hieß es in einer Mitteilung. Der Protest in der neuseeländischen Hauptstadt hatte am Vortag begonnen.

Offenbar inspiriert von dem derzeitigen Protest von Lkw-Fahrern in Kanada waren am Dienstag zahlreiche Fahrzeuge im Zentrum Wellingtons aufgefahren und hatten dort wichtige Straßen verstopft. Mehrere hundert der Protestteilnehmer errichten anschließend Zelte auf dem Parlamentsgelände.

Zahlreiche Fahrzeuge waren am Dienstag im Zentrum Wellingtons aufgefahren und hatten dort wichtige Straßen verstopft. Bild: (APA/AFP/Marty Melville)

Der aus Auckland angereiste Sel Currie sagte, er fühle sich von den rund hundert Polizisten vor dem Parlamentsgebäude "eingeschüchtert". Es scheine, als "wolle die Polizei Gewalt befeuern, aber das wird nicht von uns kommen", sagte er. "Wir werden hier bleiben, solange es nötig ist."

Der Protest richtet sich gegen die für bestimmte Berufsgruppen in Neuseeland geltende Impfpflicht. Unter anderem Mitarbeitern im Gesundheitswesen, Bildungsbereich sowie in den Strafverfolgungsbehörden und beim Militär droht die Kündigung, wenn sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Auch in Restaurants muss ein Impfnachweis vorgelegt werden, ebenso bei Sportveranstaltungen und Gottesdiensten.