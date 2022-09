Hier verabschiedet sich Alexander Van der Bellen von der Queen

Der Sarg der Queen, auf dem die Königskrone, Zepter und Reichsapfel ruhen, war seit Mittwoch in der Westminster Hall aufgebahrt. Viele Tausend Menschen hatten sich seither in die kilometerlange Schlange eingereiht und teilweise viele Stunden Wartezeit auf sich genommen, um ihren Respekt zu zollen. Die ausländischen Staatsgäste, die am Montag an den Trauerfeierlichkeiten teilnehmen, mussten nicht in der Schlange warten.

Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen war laut einer Sprecherin um 22 Uhr bei der öffentlichen Aufbahrung der Queen. Ein Foto zeigt Van der Bellen mit seiner Frau Doris Schmidauer und Kabinettsvizedirektor Markus Langer vor dem Sarg der verstorbenen Königin.

Bundespräsident Van der Bellen war am Sonntag um 22 Uhr bei der öffentlichen Aufbahrung der Queen. Bild: (APA/UK PARLIAMENT_ROGER HARRIS)

Außerdem kondolierte der Bundespräsident am Sonntagabend bei einem Staatsempfang im Buckingham Palace dem neuen Monarchen Charles III. und seiner Gemahlin Camilla.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer beim Staatsempfang im Buckingham Palace Bild: (APA/FERGUSBURNETT_COM)

"Die Queen war eine gute Kraft in der Welt. Ihr Lebenswerk zu würdigen, das ist vielen von Ihnen und auch mir ein großes Anliegen. Es ist mir wichtig, Österreich – Sie alle – hier in London zu vertreten", schrieb Van der Bellen auf Facebook:

Die Westminster Hall im Londoner Parlament wurde um 7.30 Uhr MESZ für die Öffentlichkeit geschlossen, in Vorbereitung auf das Staatsbegräbnis für die Queen in der nahegelegenen Westminster Abbey.