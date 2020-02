Coronavirus: Verwirrung um Zählweise

Neue Verwirrung um die Coronavirus-Epidemie in China. Am Donnerstag wurde erneut die Zählweise bestätigter Infektionen geändert. Wie die Gesundheitskommission mitteilte, sollen klinische Diagnosen jetzt doch nicht mehr als bestätige Fälle in die Statistik einfließen. Die schwer betroffene Provinz Hubei hatte erst vergangene Woche damit begonnen, auch solche Diagnosen zu zählen. Dabei stellen die Ärzte anhand von Lungenbildern und dem körperlichen Zustand die Erkrankung fest. Nun sollen wieder nur DNA-Tests im Labor maßgeblich sein.

In der offiziellen Statistik sind rund 75.000 Infektionen und mehr als 2100 Todesfälle im Land erfasst. Experten rechnen aber schon seit längerem mit einer um ein Vielfaches höheren Dunkelziffer.

Unterdessen gibt es auch zwei Tote an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess". Schon zuvor war bekannt gewesen, dass mehr als 20 Patienten, die sich an Bord mit Sars-CoV-2 infiziert hatten, schwer erkrankt sind. Nun starben eine 84-Jährige und ein 87-Jähriger – beide aus Japan.

Außerhalb von Festland-China sind damit mehr als zehn Covid-19-Tote erfasst, Dutzende Menschen sind in kritischem Zustand. Selbst ein chinesischer Wissenschafter stellt inzwischen infrage, dass das Virus wieder verschwindet. Es könne zu einer etablierten Krankheit wie die Grippe werden, sagte Wang Chen, Präsident der China Academy of Medical Science.

Bei Sektenmesse angesteckt

In Südkorea verdoppelte sich die Zahl erfasster Infektionen innerhalb eines Tages um 53 auf 104. Viele der neuen Fälle wurden aus Daegu gemeldet. Die Behörden vermuten, dass sich viele der Betroffenen bei einer mit Sars-CoV-2 infizierten Frau ansteckten, als sie in Daegu den Gottesdienst einer christlichen Sekte besuchten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.