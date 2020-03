Corona: China und Südkorea Lichtblicke der Pandemie

Während die Zahl der am Coronavirus Erkrankten ebenso wie die Zahl der daran Gestorbenen weltweit massiv ansteigt, gibt es auch einige Länder, die in diesem Bereich mit positiven Nachrichten auffallen.

Mit nur noch acht neu nachgewiesenen Virusfällen haben Chinas Behörden einen Tiefstand der Infektionen seit Beginn der täglichen Berichte über die Epidemie gemeldet. An der Lungenkrankheit Covid-19 starben zudem sieben weitere Menschen, berichtete die Pekinger Gesundheitskommission am Freitag.

Die Gesundheitsbehörde hatte bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass China den Höhepunkt der Virus-Ausbreitung überschritten habe. Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt, ist aber unklar. Seit Ausbruch des Coronavirus wurden auf dem chinesischen Festland 80.813 Infektionen und 3176 Tote gemeldet.

Streit über den Virus-Ursprung

Zwischen den USA und China ist ein Streit über die Herkunft des Coronavirus entbrannt. Washingtons Bezeichnung des Erregers als "Wuhan-Virus" löste empörte Reaktionen in Peking aus. Gleichzeitig verbreiten chinesische Regierungsvertreter Zweifel daran, dass das Virus in Wuhan seinen Ausgang nahm.

Der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, ging am Donnerstag noch weiter: Auf Twitter erklärte er, das Virus könnte vom "US-Militär nach Wuhan gebracht" worden sein. Am Freitag veröffentlichte Zhao einen Link zu einer Website, die mit Verschwörungstheorien zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 bekannt geworden war: Sie zeigt ein Video, in dem ein Vertreter der US-Gesundheitsbehörden berichtet, bei einigen Grippe-Toten in den USA sei posthum die durch das Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 diagnostiziert worden.

Die Zahl der täglich neu erfassten Corona-Infektionen ist auch in Südkorea gesunken. Am Donnerstag wurden 110 weitere Fälle nachgewiesen, teilten die Behörden am Freitag mit. Es war der geringste Tagesanstieg seit mehr als zwei Wochen. Insgesamt wurden in Südkorea bisher knapp 8000 Infektionen und 67 Todesfälle gemeldet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.