Das sind die Technik-Trends 2020

Einen ersten Vorgeschmack, wohin die Reise im Technik-Jahr 2020 gehen wird, werden wir bereits in den kommenden Tagen bekommen. Von 7. bis 10 Jänner findet in Las Vegas die Consumer Electronics Show (CES) statt. Jahr für Jahr ist die Messe ein wichtiger Indikator dafür, was uns im Laufe des Jahres erwartet. Auf diese Highlights können wir uns gefasst machen:

Rahmenlose 8K-Fernseher : Schon länger verfolgt Samsung den Plan, ein TV-Gerät ohne sichtbare Displayränder auf den Markt zu bringen. Nun dürfte es den Südkoreanern gelungen sein, das Panel und das rückseitige Gehäuse zusammenzuführen. In Las Vegas soll der Fernseher präsentiert werden, die Massenproduktion soll laut einem Bericht des koreanischen Branchenmagazins Thelec bereits im Februar starten.

So soll Samsungs randloser Fernseher aussehen. Bild: Samsung

LG setzt hingegen den vor einem Jahr eingeschlagenen Weg fort und dürfte eine Weiterentwicklung seines ausrollbaren Fernsehers präsentieren. Dieser soll von der Decke herunterhängen und erinnert somit an eine Leinwand – nur ohne Projektor. Einig sind sich die Hersteller bei der Auflösung: 8K soll als neuer Standard etabliert werden, auch wenn es an entsprechenden Inhalten derzeit noch mangelt.

Klappen statt Falten: 2019 war das Jahr der Falt-Telefone. 2020 möchte Motorola mit einer Neuauflage des Kult-Handys Razr einen neuen Trend starten und die Rückkehr der Klapp-Handys einläuten. Geklappt wird auch bei Micosoft: Neben dem Surface Neo, einem Tablet mit zwei Displays, bringt der Konzern mit dem Surface Duo Ende des Jahres auch ein Klapphandy auf den Markt.

Motorola Razr: Das Kult-Handy bekommt eine moderne Neuauflage. Bild: dpa

Die großen Player auf dem Smartphone-Markt werden uns mit neuen Flaggschiffen beglücken. Dabei zeichnen sich zwei Trends ab: Handy-Kameras mit Auflösungen jenseits der 100 Megapixel werden nach und nach zum Standard. Und auch der Notch, die Aussparung an der Oberseite des Displays, wird früher oder später wieder von unseren Smartphones verschwinden.

Den Anfang könnte Samsung mit dem neuen Galaxy S11 mit 108-Megapixel-Sensor und dem Galaxy Fold 2 machen. Huawei könnte beim P40 sowie beim Mate 40 ein revolutionäres Akku-Konzept präsentieren. Und auch Apple wird heuer nicht untätig bleiben. Während der Nachfolger des iPhone 11 wie üblich im Herbst präsentiert wird, könnte der Konzern in der Zwischenzeit mit einem iPhone SE 2 überraschen.

Das Zuhause soll smarter werden: Über die nahtlose Integration von digitalen Assistenten ins Eigenheim macht sich Ikea schon länger Gedanken. 2020 wollen die Schweden einige Software-Kinderkrankheiten im Smart Home eliminieren und dieses somit vor allem leichter zu bedienen machen.

Ikea möchte die eigenen vier Wände smarter machen. Bild: Ikea

Xbox gegen Playstation: Spannend wird es auch gegen Ende des Jahres, wenn zwei Spielegiganten neue Konsolen ins Rennen schicken: Sony die Playstation 5 und Microsoft die Xbox Series X. Während die Xbox bereits präsentiert wurde, gibt es zur PS5 noch keine offiziellen Infos. Zwar soll die Performance der Xbox Gerüchten zufolge jener der Playstation leicht überlegen sein, doch könnte sich dieser Umstand auch entsprechend auf den Preis der Geräte auswirken. So soll Sonys Konsole etwas billiger sein als der unmittelbare Konkurrent. Gewiss ist nur, dass sowohl auf der Xbox als auch auf PS5 etliche ältere Spiele laufen sollen.

Microsoft gegen Sony: Xbox Series X (Foto) und PS5 erscheinen Ende 2020. Bild: Sony