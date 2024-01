Schlicht und stilvoll: Heute wird Frederik X. König von Dänemark

Abschied und Anfang: 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung dankt die populäre Königin Margrethe II. ab und macht Platz für ihren ebenfalls sehr beliebten 55-jährigen Sohn Frederik. Nach skandinavischer Art wird mit deutlich weniger Pomp zelebriert als etwa die Krönung des britischen Königs Charles III.

Einer Umfrage zufolge sind 82 Prozent der Dänen überzeugt, dass Frederik X. ein guter König wird. "Die Leute finden, dass er einer von ihnen ist, sie lieben ihn wirklich", sagt Königshaus-Expertin Cecilie Nielsen. "Er mag Sport, ist nett, und die Dänen geben nicht viel darauf, was ausländische Medien über ihn schreiben." Damit spielt sie auf bereits dementierte Berichte spanischer und britischer Medien über ein Verhältnis von Frederik mit einer prominenten Mexikanerin an.

Die letzte Königin geht

Dass seine Mutter Margrethe in ihrer Neujahrsansprache ihre Abdankung ankündigte, kam trotz ihres Alters von 83 Jahren und ihrer Rückenoperation im Februar 2022 überraschend. Schließlich hatte die humorvolle Monarchin immer wieder versichert, sie bleibe auf dem Thron, bis sie "umfalle". Seit dem Tod ihrer entfernten Cousine Elizabeth II. im September 2022 war die Dänin die letzte Königin, die in Europa regierte, und zugleich die dienstälteste Monarchin des Kontinents. Bislang gab es in dem skandinavischen Land erst eine Abdankung eines Monarchen, vor fast 900 Jahren.

Seit Margrethes Abdankungsankündigung erleben Kopenhagens Hotels einen großen Ansturm. Es ist kaum mehr möglich, Zugtickets oder Inlandsflüge in die dänische Hauptstadt für das Wochenende zu ergattern. Peter Dahl von der Kopenhagener Polizei erwartet viele Besucher. "Wie viele? Unmöglich zu sagen, aber ich rechne mit mehr als 100.000 Menschen." Zur Verstärkung werden Polizeikräfte aus dem ganzen Land nach Kopenhagen kommen.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wird Frederik X. am Sonntag um 15 Uhr vom Balkon des Regierungs- und Parlamentssitzes Schloss Christiansborg zum neuen König ausrufen, nachdem Margrethe II. um 14 Uhr genau 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung ihre Abdankung unterzeichnet hat. Danach fahren Frederik X. und seine Frau Mary, die neue Königin, in einer Kutsche durch das Stadtzentrum zu ihrer Residenz Schloss Amalienborg.

Keine Krönung

Eine echte Krone wird dem neuen König nicht aufgesetzt, und er besteigt nicht im wörtlichen Sinne einen Thron. Auch sonst ist die Zeremonie relativ schlicht gehalten. Ausländische Würdenträger sind – wie in Dänemark üblich – nicht eingeladen. Dänemarks König setzt zwar die Gesetze mit seiner Unterschrift in Kraft und trifft sich mit der Regierung, hat aber vor allem eine repräsentative Rolle.

Paradoxerweise seien die Monarchen des Landes "keine Bürger, sie sind außerhalb der politischen Debatte, aber trotzdem der Spiegel Dänemarks", sagt Historiker Bo Lidegaard. Er rechnet damit, dass Frederik X. wie seine Mutter eine stark einigende Rolle spielen wird, "weil er, wie der Rest der königlichen Familie, über den Unstimmigkeiten in der Gesellschaft steht".

Margrethe: Neue Rolle

Die dänische Königin Margrethe II. kann nach ihrer Abdankung morgen weiterhin eine repräsentative Rolle im Königshaus einnehmen. Nach ihrem Rücktritt vom Thron kann die 83-Jährige als Vertreterin des Königs eingesetzt werden, wie das Königshaus bekannt gab. Diese Funktion nennt sich im Dänischen „rigsforstander“.

Klug und humorvoll: Margrethe II. geht in Pension. Bild: APA/AFP/Tobias Schwarz

Mehrere Mitglieder der Königsfamilie können diese Vertretungsrolle übernehmen, wenn sich das amtierende Staatsoberhaupt zum Beispiel auf Auslandsreisen befindet oder anderweitig verhindert ist. Für Margrethe bedeutet das, dass sie nach ihrer Abdankung weiterhin Verpflichtungen als Staatsoberhaupt übernehmen kann, sollten sowohl der bisherige Kronprinz Frederik als auch dessen ältester Sohn Prinz Christian verhindert sein.

Am Sonntag wird Margrethe eine entsprechende Erklärung unterzeichnen, woraufhin ihr ältester Sohn, Kronprinz Frederik, ihr Amt an der Spitze des dänischen Königreiches übernehmen wird.

