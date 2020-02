Sängerin Adele nicht mehr wiederzuerkennen

In den vergangenen Jahren zeigte sich Sängerin Adele nur selten in der Öffentlichkeit. Auch musikalisch war es bei der mehrfachen Grammy-Gewinnerin in letzter Zeit ruhig geworden. Umso mehr überrascht nun ein aktuelles Foto der 31-Jährigen, aufgenommen am Wochenende bei der Oscar-Party des Musiker-Ehepaares Beyoncé und Jay-Z.

Offizielle Fotos gibt es davon nicht, die polnische TV-Moderatorin Kinga Rusin veröffentlichte jedoch auf Instagram ein Bild von sich mit einer sichtlich erschlankten Adele. Das Gesicht der Sängerin wirkt darauf deutlich schmaler als zuletzt. Zu einem Kleid in Leopardenmuster trägt die Sängerin eine elegante Hochsteckfigur und große Kreolen, die Augen sind dunkel geschminkt.

>> Das Foto von Adele und Kinga Rusin sehen Sie hier.

Im Kommentar zum Foto schwärmt Kinga Rusin von der Promi-Party und berichtet, dass sie Adele wegen ihres Gewichtsverlusts zunächst gar nicht erkannt habe, erst als diese ihren Namen sagte. "Ich hab erst gar nicht gewusst, wer sie ist“, verriet Rusin später US-Medien. "Diese schöne große Frau mit Wespentaille.“ Und auch auf Instagram schrieb die Moderatorin, dass sie sich lange mit der Sängerin unterhalten habe, ohne zu wissen, wer da vor ihr stehe. "Sie ist dünn wie eine Nadel“, hieß es bei dem Foto, das sie mittlerweile wieder gelöscht hat. Die Frauen hätten zusammen viel gelacht und sich über ihre Schuhe unterhalten.

Im April vergangenen Jahres hatte sich Adele von ihrem Ehemann Simon Konecki getrennt. Beide haben einen gemeinsamen Sohn, Angelo Adkins (7).