Meghan fühlt sich befreit: "Können jetzt eigene Entscheidungen treffen"

Das sagte die Ehefrau von Prinz Harry der Talkmasterin Oprah Winfrey in einem Interview, das am Sonntag im US-Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Der Sender CBS veröffentlicht seit Tagen immer wieder kleinere Ausschnitte daraus.

"Wir haben die Fähigkeit, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen", sagte Meghan in einem am Freitag veröffentlichten Clip. Bei einer ersten Interviewanfrage Winfreys habe sie unter dem Einfluss des Palasts absagen müssen. Es sei befreiend, nun "selbst eine Wahl treffen zu können und für sich selbst sprechen zu können", so Meghan. Das Leben als Mitglied der engeren Königsfamilie bezeichnete sie als "Konstrukt", das sich die Menschen wohl ganz anders vorstellten, als es in Wirklichkeit sei.

Video: Adelsexpertin Lisbeth Bischoff spricht über das bereits vorab heiß diskutierte Interview mit Prinz Harry und seiner Frau Meghan, die Gründe für das TV-Gespräch und den gewählten Zeitpunkt.

