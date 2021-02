 Lena Meyer-Landrut ist jetzt Mama

Es ist die schönste Nachricht des Winters, schreibt die Bildzeitung über das Babyglück von Lena Meyer-Landrut. Den Berichten zufolge ist die Songcontest-Gewinnerin von 2010 Mama eines gesunden Buben geworden. Vater ist der deutsche Sänger Mark Forster (38). Das Paar wurde bei einem Spaziergang mit ihrem Nachwuchs gesichtet - Forster soll dabei einen Maxi-Cosi, also einen typischen Autositz für Babys, getragen haben.

Zuvor hatte "Bild" unter Berufung auf das persönliche Umfeld der von Lena Meyer-Landrut berichtet, dass sie ihrem Musiker-Kollegen das Ja-Wort gegeben haben soll. Demnach sei es eine Trauung im kleinen Kreis gewesen. Nur die engsten Vertrauten seien bei der Feier Ende des Jahres 2020 dabei gewesen.

Meyer-Landrut selbst hatte sich zuletzt an Neujahr bei ihren Fans gemeldet. Zu einem Selfie schrieb sie: "Guten Morgen 2021, ich bin gespannt was du für uns bereithältst." Und weiter: "Ich bin gewillt allem was kommt mit Ruhe, Gelassenheit, Nachsicht, Weichheit, Freude, Freiheit, Weitsicht und Liebe zu begegnen.“