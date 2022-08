Das Polo: Der Alleskönner im Kasten

Schicker als ein T-Shirt, legerer als ein Hemd: Das Poloshirt verkörpert wie kaum ein anderes Kleidungsstück entspannten Luxus – und findet sich nicht zuletzt deshalb in fast jedem Kleiderschrank – in dem von Politikern und Prinzessinnen genauso wie in unserem eigenen.

Nun hat die Marke Ralph Lauren, die neben Lacoste zu den wichtigsten Herstellern zählt, dem Klassiker einen umfassenden Bildband gewidmet und feiert damit das 50. Jubiläum des eigenen und über die Jahre im Kern nie veränderten Modells. Heute gibt es das Poloshirt in unterschiedlichsten Farben, Schnitten und Materialien. Laut der Linzer Stilberaterin Martina Rieder-Thurn (www.image-consulting.at) sind aktuell Polos aus Strick sehr angesagt.

Die Geschichte eines Klassikers

Die Geschichte des Kleidungsstückes geht jedenfalls zurück in das 20. Jahrhundert, als Polospieler in Indien bei den hohen Temperaturen ein leichtes und flexibles Outfit beim Sport auf dem Pferd brauchten. Daher kommt auch der Klappkragen, den man zum Schutz des Nackens vor der Sonne aufrichten konnte.

Die Idee, klassische Herrenhemden durch Shirts aus leichtem Baumwoll-Piqué zu ersetzen, hat auch Rene Lacoste in den späten 1920er Jahren übernommen und damit Modegeschichte geschrieben. Bis heute ist das Poloshirt untrennbar mit dem Tennissport verbunden.

Viele Bekleidungsfirmen haben das Polo weiterentwickelt und ihm ihren eigenen Stempel aufgedrückt – Ralph Lauren etwa mit dem Polospieler als Logo und Fred Perry mit dem Siegeskranz, um nur zwei zu nennen. Doch egal von welcher Marke, die Frage aller Fragen ist am Ende doch die, wie man das Polo stilgerecht trägt. Und das erklärt Martina Rieder-Thurn im Interview:

Wird der Kragen aufgestellt oder nicht?

OÖNachrichten: Kann das Poloshirt im Sommer das Hemd oder die Bluse ersetzen?

Martina Rieder-Thurn: Durch den charakteristischen Kragen ist das Polo eleganter als ein gewöhnliches T-Shirt, aber weniger formell als das Hemd. Es kann im Sommer gerne auch im Büro getragen werden – sogar in sehr formellen Branchen. Auch Banken bevorzugen für ihre Mitarbeiter mittlerweile einen zeitgemäßen Business-Casual-Look, weg vom Anzug mit Krawatte und hin zu modernen Business-Kombinationen, eben auch gerne mit Poloshirt. Auch bei den Damen wird der Dresscode im Job lässiger. Wer es gerne besonders modisch hat, greift – auch im Büro – zu den neuen Poloshirt-Modellen in Strick oder kastenförmig geschnitten und kombiniert sie mit edler Hose oder Rock.

Stilberaterin Rieder-Thurn, www.image-consulting.at Bild: Eva Da Silva

Wo ist das Polo erlaubt? Und bei welchen Anlässen ist das legere Shirt doch zu sportlich?

Die neuen Modelle in feinem Strick oder Jersey, auch mal ohne Knopfleiste und modisch schmal (für Herren) oder lässig weit (für Damen) geschnitten, funktionieren bei fast allen Gelegenheiten. Als Faustregel gilt: Das Poloshirt ist immer dann gestattet, wenn auch ein kurzärmeliges Hemd oder T-Shirt getragen werden kann. Aber: Je schicker der Anlass, desto eleganter sollte auch das Material des Polohemds sein. Meine Empfehlung für anstehende Hochzeitseinladungen, Sommerkonzerte oder elegante Cocktailpartys: Verzichten Sie hier auf das Poloshirt und genießen Sie es, sich wieder mal so richtig edel zurechtzumachen!

Und wie ist das nun mit dem Kragen: Aufgestellt oder nicht?

Im Trend liegen weiche Materialien, bei denen der Kragen sowieso nicht stehen bleiben würde. Ich würde ihn aber generell unten lassen – wirkt irgendwie sympathischer.