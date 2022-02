Urlaubsgrüße aus Osttirol: Kanzler Nehammer kontert Kritik

Schneebedeckte Gipfel, blauer Himmel, strahlende Gesichter: Einige Bilderbuch-Tage hat Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) kürzlich mit seiner Familie in Osttirol verbracht. "Es ist so ein spektakulär schönes Land, in dem wir leben. Ich darf einige Tage der Erholung mit meiner Familie in der Osttiroler Bergwelt genießen", schrieb Nehammer Anfang der Woche auf Facebook - während seine Partei wegen Postenschauer und neuen Chat-Enthüllungen ("Rote bleiben Gsindl") Negativ-Schlagzeilen machte.

Die SPÖ, die eine Reaktion des Kanzlers auf die Chat-Protokolle gefordert hatte, kritisierte den Urlaub als "Verantwortungsflucht". SPÖ-Generalsekretär Christian Deutsch machte seinem Ärger auf Twitter Luft. "Die ÖVP versinkt im Sumpf aus Korruption, Postenschacher und Machtmissbrauch, sie diffamiert die SPÖ und ihre Wähler*innen. Nehammer begeht beim Schiurlaub in den Tiroler Bergen Verantwortungsflucht, taucht unter und schweigt! Neuwahlen sind unausweichlich!", schrieb Deutsch.

Ungewöhnlich: Der Kanzler antwortete höchstpersönlich auf die Social-Media-Attacke - und zwar weder als "Bundeskanzler, noch als Parteiobmann, sondern als Familienvater", wie er es formulierte. Er werde auch weiterhin "einige wenige Tage im Jahr" mit seiner Familie verbringen, schrieb Nehammer und weiter: "Meine politische Arbeit leidet darunter nicht.". Den Tweet bezeichnete er als "untergriffig" und "diffamierend".