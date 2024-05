Neue Klimablockaden in Wien: Heuer schon 150 Festnahmen

Beim Protest am Mittwoch in Wien kam auch ein Mini-Van zum Einsatz.

Alleine am heutigen Mittwoch gab es laut Aussendung der Landespolizeidirektion 19 derartige verwaltungsstrafrechtliche Freiheitsbeschränkungen, insgesamt ist deren Anzahl seit Jahresbeginn 2024 auf 150 angestiegen. Nach ein wenig mehr als vier Monaten wurden rund 270 Anzeigen gelegt und 80 festgeklebte Personen von Verkehrsflächen gelöst.

650 Festnahmen im Vorjahr

Im Vorjahr sprach die Polizei 650 Mal eine Festnahme bei einer dieser Aktionen aus, dabei wurden 1.500 Anzeigen gelegt. Festnahmen wie auch Anzeigen folgten meistens aufgrund von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz oder die Straßenverkehrsordnung. Laut Polizeiangaben werden Klebeblockaden im Schnitt in einem Zeitraum von 45 Minuten beendet, manche Aktionen bereits nach Minuten - oder sie wurden gänzlich verhindert.

Mini-Van auf Fahrbahn platziert

Bei der heutigen Blockade im Bereich der Südosttangente wurde in Fahrtrichtung Norden auf der Höhe Hanssonkurve auch ein Fahrzeug auf einer der Fahrstreifen platziert, berichtete die Polizei. Die Aktivisten hatten sich eigenen Angaben zufolge an ein Rohr festgekettet, das in dem Mini-Van einbetoniert war:

Seit Jahresbeginn zählte die Exekutive rund 30 Aktionen der Klimaschutzbewegung. Diese hatten meist Verkehrsbehinderungen und damit eine behördliche Auflösung zur Folge 0 So auch in Linz, wo einen Protestaktion Mitte April Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu Folge hatte.

