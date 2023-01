Nach Schneefällen in Kärnten: Noch 500 Haushalte ohne Strom

ABD0019_20230124 - GRAZ - ÖSTERREICH: ++ HANDOUT ++ ZU APA0170 VOM 24.1.2023 - Die starken Schneefälle im Süden Österreichs haben in der Nacht auf Dienstag, 24. Jänner 2023 zu Störfällen bei über 200 Trafo-Stationen in der Südweststeiermark geführt. 140 Monteure standen teilweise die ganze Nacht über in Kärnten im Einsatz, um die Schäden zu beheben. Im Bild: Einsatzkräfte bei Räumungsarbeiten, aufgenommen am Montag, 23. Jänner 2023, in Klagenfurt. - FOTO: APA/BERUFSFEUERWEHR KLAGENFURT - ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++

Bild: unbekannt (APA/BERUFSFEUERWEHR KLAGENFURT)