Polizeihubschrauber rettet Wanderer (75, 77) im Bezirk Kirchdorf

Die beiden Wanderer aus dem Bezirk Gmunden hatten eigentlich nur vorgehabt, den Stoderer Dolomitensteig in Hinterstoder zu gehen. Aber schon am Anfang kamen sie laut Polizei vom markierten Steig ab und folgten einem Holzziehweg und verschiedenen Wildpfaden - in der Annahme, sie würden so auf die Hochsteinalm kommen.

Als sie ihren Irrtum feststellten und ohne Weg wieder talwärts gehen wollten, kamen sie in so ausgesetztes Gelände, dass sie sich entschlossen, einen Notruf abzusetzen.

Bergrettungsdienst und Alpinpolizei brachen auf, um die verirrten Senioren zu retten, zeitgleich wurde aber auch der Polizeihubschrauber angefordert. Mittels Tau wurden die Wanderer schließlich aus dem unwegsamen Gelände geholt und sicher ins Tal gebracht.

