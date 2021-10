Leicht bekleidet und betrunken: Mann attackierte Polizisten

Auf die Frage der Beamten, ob alles in Ordnung sei, antwortete der 26-Jährige mit Schimpfwörtern. Der "offenbar stark" Alkoholisierte wurde zunehmend aggressiv, attackierte und verletzte die Uniformierten, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Mann wurde in eine Inspektion gebracht und dann auf freiem Fuß angezeigt.