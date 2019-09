Klimaerwärmung löste tödliche Steinlawine aus

Das erklärte der Salzburger Landesgeologe Rainer Braunstingl gestern, nachdem er sich ein erstes Bild von der Situation gemacht hatte. Nach ersten Untersuchungen vermute er als Auslöser des Felssturzes aufbrechenden Permafrost, "auf jeden Fall aber Kluftwasser", sagte Braunstingl.

Der Alpenraum reagiere besonders sensibel auf den Klimawandel. In den vergangenen 30 Jahren sei die Temperatur in den Alpen um drei Grad gestiegen und damit doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. "Durch diese Erwärmung zieht sich Permafrost in höhere Lagen zurück, bei uns in den Hohen Tauern von zirka 2400 auf zirka 2700 Meter, das heißt, er schmilzt ab und löst Steinschlag, Felsstürze und Rutschungen aus", erläuterte Braunstingl.

DerFelssturz von 50 Metern Breite hatte am Mittwoch rund 500 Kubikmeter Gestein in die Tiefe gerissen. Mit dramatischen Folgen: Ein 53-jähriger Pinzgauer wurde beim Abstieg von der Hohen Kammerscharte tödlich getroffen. Ein deutsches Paar erlitt schwere Verletzungen.

