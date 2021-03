Fast 3.000 Neuinfektionen in Österreich

Auch am Donnerstag ist die Zahl der Neuinfektionen im Verlauf der Woche neuerlich gestiegen. Von Mittwoch auf Donnerstag gibt es 2.997 Neuinfektionen in Österreich. Im Vergleich zum Donnerstag der Vorwoche gibt es 673 Infektionen mehr. Damit steigt auch die 7-Tages-Inzidenz deutlich an.

Zuletzt gab es in Österreich am 9. Dezember 2020 einen ähnlich hohen Wert mit 2.932 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Das Bundesland mit den meisten neuen Fällen ist Wien (+ 750), gefolgt von Niederösterreich (+ 651) und Oberösterreich (+ 448). Seit Ausbruch der Pandemie wurden bundesweit 484.917 Personen positiv getestet. Davon sind 8.798 verstorben, 450.862 gelten als wieder genesen. Somit gibt es derzeit 25.257 aktive Fälle.

Bestätigte Fälle: 484.917 (+ 2.997)

Aktive Fälle: 25.257 (+ 1.166)

Genesene: 450.862 (+ 1.809)

Todesfälle: 8.798 (+ 22)

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen