Eine Stunde länger schlafen: Am Wochenende endet die Sommerzeit

Studien haben zwar gezeigt, dass das Zurückstellen der Uhr weniger Probleme bereitet als das Vordrehen im Frühling, dennoch wird der Körper aus dem Takt geworfen, weil es plötzlich früher dunkel ist. "Bei der Umstellung auf die Winterzeit ist es ratsam, am Abend etwas früher zu Bett zu gehen, damit sich der Schlafrhythmus einstellen kann", sagt Melanie Pesendorfer, Leiterin des Instituts für Schlafcoaching in Wien.

Die Winterzeit gilt eigentlich als "Normalzeit". Das EU-Parlament und mehrere Regierungen hatten lange gefordert, die Zeitumstellung abzuschaffen: Sie sei eine Belastung für Mensch und Tier; zwei Mal im Jahr komme es zu einem „Mini-Jetlag“, der vor allem kranken und älteren Menschen zu schaffen mache; Bauern berichteten, dass Kühe nach der Umstellung weniger Milch gäben.

Die EU hat andere Prioritäten

Doch noch immer ist völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird. Der Ball liegt nämlich immer noch beim EU-Ministerrat, der die Abschaffung das letzte Mal im Juni 2019 beraten hat, zuständig sind die Verkehrsminister. Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt - oder ein Jahr später, wenn es Schwierigkeiten für den Binnenmarkt geben sollte.

Doch dann kam die Corona-Pandemie, und die EU hat seither ganz andere Prioritäten. Der Abschaffung der Sommerzeit müssten die Mitgliedsstaaten mehrheitlich zustimmen, sollte dies tatsächlich Realität werden. Wann eine Abstimmung stattfinden werde, sei weiter unklar, hieß es aus EU-Ratskreisen. Das Thema müsse eine EU-Ratspräsidentschaft aufnehmen, ansonsten sei es vom Tisch.

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

Österreich will ständige Sommerzeit

Losgetreten wurde der Prozess der Abschaffung durch eine EU-weite Online-Umfrage. Bei dieser hatten sich 84 Prozent der Teilnehmer für ein Aus der Zeitumstellung ausgesprochen. Die meisten votierten 2018 für eine dauerhafte Sommerzeit. 4,6 Millionen Antworten, die meisten aus Deutschland und Österreich, gingen ein - ein Rekord, aber immer noch weniger als ein Prozent der EU-Bürger.

Die EU-Kommission hatte daraufhin vorgeschlagen, ab 2019 den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Die Staaten sollten stattdessen selbst entscheiden können, ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit haben wollten. Doch aus vielen Ländern kamen Bedenken gegen diesen Plan, da u.a. für die Wirtschaft eine einheitliche Zeitzone wünschenswert erscheint, zumindest in Mitteleuropa. Andernfalls würden zwischenstaatliche Zeitunterschiede den Handelsverkehr noch mehr beeinträchtigen. Das offizielle Österreich bevorzugt eine ständige Sommerzeit als Standardzeit.

Energiesparen als Anlass

In der gesamten EU wurde bisher am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht - und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück. Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden. Frankreich machte damals den Anfang.

Österreich beschloss die Einführung erst 1979 wegen verwaltungstechnischer Probleme und weil man eine verkehrstechnische Harmonisierung mit der Schweiz und Deutschland wünschte. Diese beiden Länder führten die Sommerzeit erst 1980 ein. Allerdings gab es in der Alpenrepublik bereits im Ersten Weltkrieg schon einmal die Sommerzeit. Im Jahr 1916 galt sie für die Monarchie vom 1. Mai bis 30. September, wurde dann aber wieder eingestellt. Ein zweiter - auf Dauer erfolgloser - Versuch wurde in den Jahren 1940 bis 1948 unternommen.