Die Infektionszahlen steigen wieder

In Salzburg meldeten die Behörden am Samstag 185 neue Fälle, in Oberösterreich waren es 258 Neuinfektionen. Damit gab es in Salzburg 1.487 aktive Fälle, in Oberösterreich 2.605. In Salzburg wurde am Samstag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Es handelt sich um eine Person im Alter von 92 Jahren. Insgesamt sind in Salzburg bisher 491 Menschen an oder mit dem Virus gestorben, in Oberösterreich 1.514.

Österreichweit über 2400 neue Fälle

2.457 Neuinfektionen binnen 24 Stunden waren am Samstag laut Innen- und Gesundheitsministerium zu verzeichnen. Ob damit die von vielen ersehnten sachten Öffnungsschritte im Gastro- und Tourismusbereich, im Sport und in der Kultur kommen werden, über die am Montag die Bundesregierung beraten wird, scheint fraglich.

Weniger aktive Südafrika-Fälle in Tirol

Eine positive Entwicklung kann aber in Tirol beobachtet werden: Die Zahl der aktiv positiven Südafrika-Mutationsfälle - also der derzeit infizierten Personen mit Mutationsverdacht und bestätigter Südafrika-Mutation - hat sich in dem Bundesland in den vergangenen zwei Wochen fast halbiert - nämlich von 165 auf 86.

