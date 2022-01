Bluttat: U-Haft für Verdächtige

Laut Polizei werden derzeit Spuren ausgewertet, so werde etwa geprüft, ob auf dem blutverschmierten Küchenmesser, das am mutmaßlichen Tatort gefunden wurde, Fingerabdrücke oder Blutspuren zu finden seien.

Die Frau hatte zunächst selbst die Einsatzkräfte gerufen. Diese fanden in der Wohnung eines Mehrparteienhauses einen leblosen Mann, der Stichverletzungen aufwies. Er starb wenig später. Die Frau gab an, ihren Bekannten so vorgefunden zu haben. Suizid sei laut Polizei jedoch auszuschließen.