347 Neuinfektionen innerhalb eines Tages österreichweit

In Wien wurden mit 187 Fällen mehr als die Hälfte der neuen Fälle vermeldet.

136 Genesungen wurden vermeldet. 116 Personen befanden sich hingegen in Spitalsbehandlung, womit die Gesamtzahl um vier gesunken ist, 21 dieser Patienten wurden auf einer Intensivstation behandelt. 729 Menschen sind bisher an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben, womit keine neuen Todesfälle dazugekommen sind. Bisher gab es in Österreich 24.431 positive Testergebnisse auf SARS-CoV-2.

Oö. SPÖ kritisiert ÖVP: "Zu geizig"

Der Landesgeschäftsführer der SPÖ Oberösterreich, Georg Brockmeyer, hat am Donnerstag das Coronavirus-Krisenmanagement der ÖVP-geführten Bundes- und Landesregierungen kritisiert. Er warf ihnen vor, dass sie für umfassende Maßnahmen "zu geizig" seien und nur "kleckern statt klotzen" würden.

n einem Gespräch mit Journalisten nannte er als Beispiele, dass die Reisewarnung für die Balearen erst in drei Tagen und nicht sofort gelte. Andere Länder würden das anders sehen, sofort handeln und breit durchtesten. Bei den Plänen für den Schulbeginn nach den Ferien verwies Brockmeyer auf Italien. Dort werde geklotzt, weil zusätzliche Räume angemietet und zusätzliche Lehrer beschäftigt würden. In Österreich sei man hingegen dazu zu geizig.

Für Oberösterreich berichtete Brockmeyer, Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) habe gefordert, die Coronavirus-Tests sollten nicht nur in Pflege- und Altersheimen, sondern auch bei den einschlägigen mobilen Dienste durchgeführt werden, weil diese in einem noch weiteren Umfeld tätig seien. Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) habe dies mit dem Hinweis abgelehnt, das bezahle der Bund nicht. Auch ein von Linz im Zusammenhang mit dem Freikirchen-Cluster gewünschtes Drive-In-Testzentrum sei nicht dort, sondern in Ansfelden im Bezirk Linz-Land eingerichtet worden. Bei einem vom Land angekündigten Corona-Hilfspaket mit 580 Millionen Euro habe sich später herausgestellt, dass es nur 80 Millionen frisches Geld enthalte, ebenso bei einem Hilfspaket für die Gemeinden. Dort handle es sich um Vorschüsse auf ohnehin erfolgende Zahlungen im kommenden Jahr.

