Zweijähriger in heißem Auto eingeschlafen und gestorben

Der Tod eines Zweieinhalbjährigen geht unter die Haut. Die kindliche Neugier hat den Buben in ein Auto gelockt, in dem er durch die enorme Hitze einschlief und – wie berichtet – zwei Tage später im Spital starb.

Die Familie lebt auf einem Bauernhof in Riegersburg (Steiermark). Nach dem Mittagessen wollte der Bub wie jeden Tag zu seiner Oma gehen. Doch das Auto im Innenhof weckte die Aufmerksamkeit des Zweieinhalbjährigen. Er kletterte hinein und dürfte bald darauf eingeschlafen sein. Als die Eltern und Großeltern das Verschwinden des Kleinen bemerkt hatten, begann eine fieberhafte Suche auf dem verwinkelten Hof. Nach einer halben Stunde wurde der Bub schlafend gefunden. Er war so stark dehydriert, dass ihn die Ärzte nicht retten konnten. Die Ermittlungen der Polizei ergaben kein Fremdverschulden, dennoch ist eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geschickt worden.

"Man darf in dem Fall niemandem Vorwürfe machen", sagt Ilona Schöppl vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Es komme im Sommer immer wieder vor, dass Kinder in Autos zurückgelassen werden. "Leider wird die Gefahr unterschätzt. Innerhalb kürzester Zeit werden Kinder bewusstlos und trocknen aus."

Video: 26 Grad Außentemperatur reichen, damit das Auto zur Todesfalle wird.

Auch der ÖAMTC warnt vor der Gefahr Auto. Schon 26 Grad Außentemperatur würden ausreichen, um das Auto zu einer Todesfalle zu machen. "Kinder dürfen niemals im geparkten Auto allein gelassen werden. Auch nicht ganz kurz. Schon 15 Minuten bei praller Sonne im geschlossenen Auto können für Babys und Kleinkinder lebensgefährlich sein", so der Autofahrerclub.

Es komme auch immer wieder zu Verbrennungen: "Die Armaturen werden 70 Grad heiß, bei einem Kind reichen schon 50 Grad und es hat Verbrennungen dritten Grades", sagt Schöppl. Auch die Plastikteile an Kindersitzen würden gefährlich heiß werden.

