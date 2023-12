"Wenn ich ein Engel wär": Kooperation der LMS Alkoven mit Institut Hartheim

"Spann meine Flügel auf und schaffe alles Unrecht ab": So heißt es im Song "Wenn ich ein Engel wär", den Oliver Berger, der im Institut Hartheim lebt, gemeinsam mit seiner Lehrerin Veronika Moser geschrieben und als "Frau Tomani und Oli Cool Vibes" eingesungen hat. Das Duo hat passend zur Musik einen weihnachtlichen Kurzfilm gedreht, der nun auf den Social-Media-Kanälen des Landesmusikschulwerks und des Instituts zu sehen ist.

Viele Wochen haben Berger und Moser an dem Projekt gearbeitet. Seinen Anfang hat es im Fach "Kreatives Musikgestalten" genommen, das Moser unterrichtet und an dem Berger einmal wöchentlich teilnimmt. Der Lehrerin fiel das Talent ihres Schülers für Stop-Motion-Filme auf – er fotografiert Legofiguren und positioniert sie immer neu, sodass die zusammengefügten Fotos am Ende einen Film ergeben.

Mit Unterstützung des Linzer Filmemachers Reinhard Zach gelang die Verschmelzung von Bild und Ton zu einem Video. "Ich wünsche mir eine Welt, die für alle Gruppen tolerant ist, auch für Menschen mit Beeinträchtigung", lautet Oliver Bergers weihnachtliche Botschaft.

