Welser Wirte stellen weiter zu

"Etwa fünf Betriebe sind davon übrig geblieben. Leider ist uns der Abholdienst von der Regierung unter Strafandrohung abgewürgt worden", sagt Initiator Peter Jungreithmair vom Welser Stadtmarketing. Ab einer Mindestmenge von 50 Gerichten sei der Lieferservice rentabel und auch sinnvoll. "Viele Betriebe haben aufgegeben, weil sie ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit hätten zurückholen müssen. Wenn du aber nicht weißt, wie viele Bestellungen täglich eintreffen, hängst du als Gastronom in der Luft", begründet Jungreithmair den Absprung der meisten Gastronomen.

Bei den Kunden komme der Lieferservice sehr gut an. "Wer so wie ich noch im Büro sitzt und arbeitet, will zu Mittag sein warmes Essen haben", betont Jungreithmair. Infos unter 07242/6772222.

