Unbezahlbare Wünsche

Heute am Nachmittag beginnt eine adventliche Aktion von den Initiatorinnen der "Seelsorge unterwegs" im Einkaufszentrum SCW. Sie laden Menschen ein, ihre immateriellen Wünsche auf Kärtchen zu schreiben. Das reicht von einem gemütlichen Treffen zu einem Kaffee bis zur Unterstützung bei kleinen handwerklichen Tätigkeiten wie ausmalen, im Garten werken etc. Diese Wunschkärtchen werden auf einen Wunschbaum gehängt. Es werden natürlich auch Wunscherfüller gesucht, die mit ihren Begabungen Gutes tun wollen. Die Seelsorgerinnen sind bis 23. Dezember immer am Freitagnachmittag und Samstag für einige Stunden vor Ort.