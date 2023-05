Tanzwerker glänzten bei Showdance-Meisterschaft

Die Welser waren mit 78 Shows und189 jungen Tänzerinnen und Tänzern die größte Gruppe Österreichs, insgesamt wurden an vier Tagen 702 Tänze, von klassisch über urban, von Ballett bis Musical, in der Arena Nova gezeigt.

"Die langjährige Aufbauarbeit ab dem frühen Kindesalter zeigt mittlerweile neben Hip-Hop & Co auch in den technischen Diszi-plinen wie Ballett, Jazz oder Musical Wirkung", sagt Chefchoreograf Jörg Hippmann und verweist auf die "Diamant"-Auszeichnung für die Musical-Show "Oh my God" mit 110 von 120 erreichbaren Punkten.

Auch die Kostüme überzeugten, Platz 1 für die "Trolls". Bild: Tanzwerk

Gründung vor 25 Jahren

Die Tanzwerker sind seit vielen Jahren bei den Staatsmeisterschaften und internationalen Bewerben höchst erfolgreich, heuer im Sommer wird übrigens das 25-jährige Bestehen gefeiert, Auftakt der Feierlichkeiten ist der Showdown am 14. und 15. Juli.

In der Vorwoche ging es mit zwei Stockbussen und vielen Begleitfahrzeugen nach Wiener Neustadt, mit dabei waren auch viele Eltern, die vor Ort die Daumen drückten.

"All unsere Trainerinnen und Trainer haben unsere Kids zu Höchstleistungen geführt, wir tun uns wirklich schwer, einzelne Tänzer oder Gruppen hervorzuheben", sagt Koordinatorin Claudia Hippmann. Es sei auch ein tolles Miteinander aller Tanzstudios und Gruppen aus dem ganzen Land gewesen, viele Kontakte und Freundschaften seien geknüpft worden. Nicht nur tänzerisch glänzten die Welser, der Preis für das "beste Kostüm aller Beiträge" ging an das Tanzwerk-Kids-Team, das mit der Show "Trolls" den 2. Platz in der Kategorie Production Number Großgruppe Kinder belegte.

Weiter geht es für die Tanzwerker in rund zwei Wochen in Porec (Kroatien), wo sich insgesamt 7000 Tänzerinnen und Tänzer bei den "Dancestar World Finals", dem größten Tanzbewerb weltweit, messen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger