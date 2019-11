"Skifahren ist städtisch"

Skiklub-Nachwuchshoffnung Maria Niederndorfer holte gleich beim ersten FIS Junior Race Slalom am Pass Thurn den Sieg. 80 Teilnehmer waren in den Kitzbüheler Alpen am Start.

Bei der jüngsten Generalversammlung des Skiklubs wurden Obmann Hans Doppelbauer und Reinhardt Lauterbach als sein Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt.

In Oberösterreich sei der Skisport eindeutig städtisch, betonte Doppelbauer. Mit rund 1200 Mitgliedern ist der Traditionsverein nicht nur der zweitgrößte im Bundesland. Auch national spielt der städtische Skiklub eine gewichtige Rolle. Der Präsident des Landesskiverbands, Fritz Niederndorfer, ist seit Jahrzehnten aktives Mitglied beim ESKA Wels. Skiklub-Mitglied ist auch seine Tochter Maria.

Der Verein wurde vor 74 Jahren aus der Taufe gehoben. Viele bekannte Namen wurden im Skiklub groß: Die ehemalige ÖSV-Läuferin Evelyn Pernkopf hat hier ihre Wurzeln. Als ÖSV-Damenweltcup-Trainer ist Fritz Offenhauser vielen Skifans ein Begriff. Aktuell trainiert er im Landesverband den Rennnachwuchs. Seine Anfänge hatte er beim Skiklub. So wie Christoph Malzer, der jahrelange Mediensprecher der ÖSV-Damenteams.