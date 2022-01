Sie bringen frischen Wind in den OÖ. Landtag

Astrid Zehetmair (28)

Die studierte Juristin aus Eferding will der jungen Generation im OÖ. Landtag eine Stimme geben. "Die Jungen haben in den vergangenen zwei Jahren viel zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen. Es gab viele Ängste und Sorgen und nicht zuletzt einen starken Anstieg der psychischen Störungen", sagt Zehetmair. Es sei wichtig, psychische Erkrankungen zu enttabuisieren.

Die 28-Jährige arbeitet in vier Ausschüssen mit, darunter im Gesundheits- und Sozialausschuss. Corona sei weiterhin omnipräsent, regelmäßig stünden Termine mit Experten an. "Es ist höchst interessant, aus erster Hand das Neueste über die Corona-Entwicklung zu erfahren", sagt die 28-jährige ÖVP-Politikerin. Die Reden der MFG-Mandatare bei den Landtagssitzungen könne sie sich dann nur mit Bauchweh anhören.

Bei ihren mittlerweile vier Landtagssitzungen erlebte sie bereits etliche kontroverse Diskussionen mit. "Mit den zwei neuen Parteien gibt es sicher eine neue Dynamik in der Landtagsarbeit", sagt die Eferdingerin.

Schade findet sie, dass viele Veranstaltungen derzeit nicht möglich sind und es wenig Möglichkeiten gibt, sich mit den Bürgern auszutauschen.

Zehetmair ist in ihrer Heimatstadt Eferding als Stadträtin heuer für das Programm zum 800-Jahr-Jubiläum der Stadt zuständig. Corona erschwert natürlich die Planungen. "Leider mussten wir bereits die ersten Veranstaltungen absagen. Wir verlegen vieles in die warme Jahreszeit."

Als wichtige Themen in ihrem Wahlkreis nennt sie die Fertigstellung der Umfahrung Eferding und den Fachkräftemangel in den Betrieben. (krai)

Thomas Antlinger (27)

"In den vergangenen Wochen gab es viele erste Male, mittlerweile kenne ich die Abläufe im Landtag schon etwas und die alltägliche Arbeit wird einfacher", sagt Thomas Antlinger im Gespräch mit den OÖN. Der Grieskirchner trat auch bereits mehrmals als Redner auf, etwa zur Causa der unsachgemäßen Entsorgung von Plastikmüll in Polen, in die eine heimische Firma involviert sein soll, oder in der Sitzung am Donnerstag zum Thema Atomkraft, bei der es einen gemeinsamen Initiativantrag aller Parteien gegen die EU-Atomkraftpläne gab. "Eine meiner ersten Amtshandlungen war eine Anfrage an den Landeshauptmann zum klimatischen Fußabdruck des Landes. Hier gibt es sicher noch Verbesserungsbedarf, etwa bei Landesfuhrpark und landeseigenen Gebäuden", sagt der 27-Jährige. Er ist Sprecher seiner Partei für Klima- und Umweltschutz und Energie.

Der Grieskirchner ist der jüngste SPÖ-Abgeordnete. Bild: Land OÖ

Als "total absurd" findet er es, dass die Politik den Menschen im Land die Corona-Maßnahmen vorgibt, die drei MFG-Abgeordneten aber ohne Masken an den Sitzungen teilnehmen können.

Der Jungpolitiker würde sich wünschen, dass es einen eigenen Jugendausschuss im Landtag gebe. So sei oft nicht klar, welchem Ausschuss Ansuchen zugewiesen werden müssen – so etwa der Antrag des SPÖ-Jugendsprechers Mario Haas (28) für eine Förderung von Interrail-Tickets für Jugendliche für Reisen in Europa.

"Das Bekenntnis für Jugendpolitik ist nicht in dem Ausmaß vorhanden, wie wir es uns wünschen würden", sagt Antlinger, der in seiner Heimatstadt Grieskirchen auch Stadtrat ist. (krai)

Ines Vukajlovic (30)

Erst relativ kurz in der Politik ist Ines Vukajlovic, Landtagsabgeordnete für die Grünen. Die heute 30-Jährige trat der Partei 2020 bei, als sie gefragt wurde, ob sie sich eine Kandidatur vorstellen könne. "Ich habe gesehen, dass ich da eine tolle Bühne für meine politischen Anliegen bekomme", sagt die Welserin, die zuvor stellvertretende Leiterin der Integrationsstelle des Landes war.

Die Welserin legt ihren Fokus auf Sozialthemen. Bild: Volker Weihbold

Seit den Landtagswahlen ist sie Grünen-Sprecherin für zahlreiche Agenden: Integration, Asyl und Menschenrechte, Soziales, Wohnen, Antidiskriminierung und Minderheitenschutz. "Es hat in den ersten Monaten sehr viele spannende Momente gegeben, allen voran natürlich die Angelobung. Daran denke ich gerne zurück", sagt Vukajlovic.

Derzeit beschäftige sie sich vor allem mit den sozialen Auswirkungen der Pandemie: "Wir haben gesehen, dass die Krise verstärkt die Schwächsten der Gesellschaft getroffen hat", sagt die 30-Jährige. Sie stellte bereits eine Anfrage an Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) dazu, welche Schritte er gegen Kinderarmut in Oberösterreich setzt. Zudem wird momentan ein Initiativantrag Vukajlovics behandelt, der Verbesserungen für Jugendliche bringen soll, die nicht zu Hause aufwachsen. "Derzeit müssen sie zum Beispiel mit 18 ihre Unterbringungen verlassen. In Zukunft sollen sie zumindest Ausbildungen anschließen können", sagt sie.

Sie hoffe, dass sie als junge Abgeordnete eine Identifikationsfigur für Jugendliche sein könne. "Ich will, dass die jungen Leute sehen, dass sie in der Politik Gehör finden und etwas bewegen können." (vaba)