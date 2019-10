Mehr Sicherheit für Laien im Notfall Klinikum will Hemmschwellen abbauen

In Österreich sterben jährlich rund 12.000 Menschen an einen plötzlichen Kreislaufstillstand. 1000 von ihnen könnten gerettet werden, wenn Laien, noch bevor das Rettungsteam eintrifft, sofort mit der Reanimation beginnen würden. Das Klinikum Wels-Grieskirchen will auf der Welser Gesundheitsmesse LIFE vom 25. bis 27. Oktober die Besucher davon überzeugen, dass jeder helfen kann.

Neben einem umfangreichen Vortragsangebot kann jeder Besucher die erlernten Fertigkeiten an Reanimationspuppen üben – diese geben Feedback über Drucktiefe und Geschwindigkeit der Herzdruckmassage. In einem Wettbewerb können Reanimationsteams gegeneinander antreten, um zu sehen, wer bei der Wiederbelebung die Nase vorn hat.

Außerdem bietet das Klinikum eine Gesundheitsstraße auf der Messe an. Neben Gesundheitsmessungen erwarten die Besucher Beratungen durch Internisten, Diätologie und Sportwissenschaft, Bewegungs- und Ernährungstipps von Experten, BIA-Messung, 10-Jahres-Check für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Laufanalyse, Informationen zu Grippeschutz und Schlaganfallschnellerkennung.