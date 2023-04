Manueller Druck als Kulturerbe: Ausstellung

Die Druckwerkstatt und Galerie Scheinhaus in Gaspoltshofen, in der regelmäßig Workshops und Ausstellungen zu diesem Thema stattfinden, hat das zum Anlass genommen, unter dem Titel "Wir sind Kulturerbe" eine Druck-Ausstellung für die Landlwochen 2023 zu konzipieren. Zu sehen sind Arbeiten aus allen vier großen Techniken der Druckgrafik: Hochdruck, Tiefdruck, Lithografie und Siebdruck. Neben Werken der Gegenwartskunst von namhaften Vertretern wie Rudi Hörschläger oder Therese Eisenmann werden auch historische Drucke gezeigt.

Die Ausstellung ist am 1., 7. und 14. Mai jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am 30. April beginnt um 19 Uhr die feierliche Eröffnung. Dabei geben Künstler, die mit den verschiedenen Techniken arbeiten, eine kurze Einführung in ihr Schaffen.

