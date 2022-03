Lkw-Lenker vergaß Kran: Brückenteile stürzten auf Auto

Glück im Unglück hatte ein 60-Jähriger am Montag gegen sieben Uhr Früh im Gemeindegebiet von Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land): Der Mann war mit seinem Auto auf der L537 unterwegs, als plötzlich Betonteile von der Eisenbahnbrücke der Lokalbahnstrecke Lambach-Gmunden auf seinen Wagen stürzten. Der Lenker blieb unverletzt.

Ausgelöst hatte die brenzliche Situation ein Lastwagenfahrer. Der 31-Jährige hatte vergessen, den Kranarm einzufahren, der sich auf seinem Schwerfahrzeug befand. Als er gleichzeitig mit dem Pkw die Unterführung durchfuhr, touchierte der Kran die Brücke, Betonteile lösten sich.

Der Lkw-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde in das Klinikum Wels gebracht, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Edt-Winkling an. Es galt die Unfallstelle abzusichern und ausgelaufenen Betriebsmittel zu binden. Nach rund zweieinhalb Stunden war die Fischlhamerstraße wieder ungehindert passierbar.