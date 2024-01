Skirennläuferin Lara Bacherer krönte sich zur Welser Stadtmeisterin

Aufgrund des Regens am Freitag war die Piste am Lärchenhang extrem eisig. Am besten mit diesen schwierigen Bedingungen kam Lara Bacherer zurecht. Die Skirennläuferin des Skiklubs Eska Wels gewann sowohl am Samstag den Slalom als auch den Riesentorlauf am Sonntag und krönte sich zur zweifachen Welser Stadtmeisterin. Den Slalom entschied bei den Herren Roland Kainz (TVN Sparkasse Wels) für sich. Johannes Gassner holte für den Skiklub Eska den Stadtmeistertitel im Riesentorlauf.

Die Gesamtführenden im Welscup sind Lara Bacherer und Johannes Gassner.

Bei den Kindern gewannen Lena Mayrhofer (SCU Eberstalzell) und Nico Bandalo (TVN Wels) jeweils den Slalom und den Riesentorlauf.

Beim nächsten Welscup-Skirennen in Hinterstoder am 17. März findet auch das Welser Familien-Schneespektakel statt. Die Rennläufer freuen sich auf viele Zuschauer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper