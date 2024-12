Asylwerber in Welser Spar: "Endlich habe ich einen Job gefunden"

Geschäftiges Treiben herrscht in der Sparfiliale in der Welser Neustadt: Eine Kundin fragt Marktleiterin Katrin Werdnik nach dem Preis für die Heidelbeeren, die Mitarbeiter befüllen die Regale mit den Waren, die gerade frisch geliefert wurden. Mittendrin: Mohammed Obaid Abkahit. Seit dieser Woche arbeitet der 40-Jährige in dem Lebensmittelgeschäft. Zwei Stunden pendelt er täglich nach Wels. "Ich bin sehr froh. Ich lebe seit drei Jahren in Oberösterreich und wollte die ganze Zeit arbeiten.