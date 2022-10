Judokas in Aktion

Von 11 bis 17 Uhr werden bei diesem Jugendevent in der Raiffeisen-Arena Wels-Lichtenegg rund 250 Judokas aus sechs Nationen in Aktion sein. Aus Welser Sicht zählen Luka Haminger, Anna Bachler, Xaver Niedermayr und Florian Hochhauser, der heuer schon ein internationales Turnier in Kroatien gewonnen hat, zu den heißesten Medaillenkandidaten. Der Eintritt ist frei.

Bereits am Samstag, 8. Oktober, steigen in der Sporthalle Lichtenegg ab 15.30 Uhr der eww-Talentecup und die Kinder-Stadtmeisterschaft.