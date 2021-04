In Wels startet letzte Etappe der A25-Sanierung

Im sieben Kilometer langen Abschnitt finden Arbeiten im Mittelstreifen statt, auch der Kanal für Straßenwässer wird saniert. Ende Juli sind die Arbeiten abgeschlossen. Die Sanierung erfolgt in zwei Etappen. Den Anfang macht der drei Kilometer lange Abschnitt vom ÖBB-Terminal bis Wels Nord. Dann nimmt die Asfinag die Strecke weiter bis zum Knoten Wels in Angriff. Für die Dauer der Bauzeit stehen in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei Fahrspuren zur Verfügung. Es gilt ein Tempolimit von 80 km/h.

In die Erneuerung der Infrastruktur bei Wels investiert die Asfinag rund elf Millionen Euro. Darin enthalten sind ein lärmmindernder Asphaltbelag, die Instandsetzung von Brücken und Leitschienen sowie die Erneuerung von Lärmschutzwänden.