Frühlingsgrüße der Stadtgärtner

Mit dem Einpflanzen der Frühlingsblumen begann die Welser Stadtgärtnerei aufgrund der warmen Witterung bereits vor Ausbruch der Corona-Krise. 65.000 Pflanzen konnten deshalb rechtzeitig gesetzt werden. Die Blumen wurden in den Gewächshäusern im Zentralen Betriebsgebäude gezogen. Bis auf einige wenige Blumentröge in der Innenstadt sei alles eingepflanzt, betont der Magistrat in einer Aussendung. Die häufigsten Sorten sind Tulpen, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht, Primeln und Goldlack. Ab Mitte Mai kommen 45.000 Sommerblüher und ab Ende Oktober 100 Herbstblumen zum Einsatz.

