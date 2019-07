Einwohner am Land bangen um ihre Wirtshäuser

Rund um Wels gewinnt das Wirtshaussterben an Dynamik. Die Gründe sind vielfältig. Pension, Krankheit, keine Nachfolger und die vergebliche Suche nach geeignetem Personal machen den Wirten das Überleben schwer. In Wels-Land sind aktuell vier traditionelle Gastbetriebe vom Zusperren bedroht oder haben schon geschlossen. In Offenhausen, Steinerkirchen und Holzhausen bangen die Ortsbewohner um ihren Traditionswirt.

Für Brigitte und Gerhard Mayrdorfer war der 30. Juni der definitiv letzte Arbeitstag. Seitdem hält die Fischerstube – vulgo Fischer z’ Hafeld – für immer geschlossen. Das traditionelle Wirtshaus in der Nähe des Almspitz’ war weitum bekannt für seine gutbürgerliche Küche. Radfahrer schätzten den schönen Gastgarten in ruhiger Lage.

„Als Wirtin war ich bis zu 18 Stunden auf den Beinen. Wenn man dann noch ein Bandscheibenleiden hat und deswegen monatelang ausfällt, macht ein Weitertun keinen Sinn mehr“, bedauert Brigitte Mayrdorfer. Weil die Kinder in anderen Berufen erfolgreich sind, habe man schweren Herzens die Notbremse ziehen müssen. Das Ehepaar verabschiedete sich in die wohlverdiente Pension.

Licht aus in Steinerkirchen

Monika Michlmayr wird demnächst das Stubenlicht abdrehen. Die Pächterin des Gasthauses d’Sunn Leitn in Steinerkirchen geht in Pension. Das 150 Jahre alte Gasthaus ist das einzige Wirtshaus im Ortszentrum und beherbergt viele Vereine. „Ich hatte es 20 Jahre in Pacht. Dass ich aufhöre, habe ich rechtzeitig gemeldet“, sagt Michlmayr. Die Gemeinde als Eigentümer der Liegenschaft sei jedoch bemüht, einen neuen Pächter zu finden. Amtsleiter Alexander Bäck bestätigt die Anstrengungen: „Es gibt schon Anfragen.“ Für Vereins-, Familien- und Geburtstagsfeiern sei die Gastwirtschaft kaum zu ersetzen. Im August feiert Michlmayr ihre 20-Jahre-Feier als Pächterin, mit Jahresende sei dann Schluss.

Gerlinde Berger ist keine Wirtin, sondern besitzt ein Gasthaus. Der Kirchenwirt in Holzhausen schließt mit 30. September. Die Chemie mit dem Pächter sei nicht so besonders. Ein neuer Pächter werde gesucht. Die Gastronomie am Land sei schwierig geworden, seitdem die Vereine ihre eigenen Lokale betreiben, sagt Berger.

Im Gasthof Lauber in Offenhausen wären die Voraussetzungen ideal. Leidenschaftliche Wirtsleut, der Schwiegersohn ein hervorragender Koch. Die Tochter ebenso vom Fach. Als Physiotherapeutin hat Julia Thünauer allerdings die Branche gewechselt. Schon einmal war der Betrieb auf Willhaben: „Wir wollten wissen, was er theoretisch wert ist.“ Bis zur Pensionierung der Eltern werde es noch fünf Jahre dauern. Bis dahin will Thünauer in Absprache mit Eltern und Ehemann klären, wie es weitergeht.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at