Der Stammtisch und seine Parolen

"Wer braucht heute noch Feminismus?" "Auf uns schaut keiner, aber die Ausländer bekommen alles!" – Stammtischparolen wie diese hat jeder wohl schon irgendwann einmal gehört.

In einer digitalisierten und zunehmend polarisierten Welt ist es aber wichtiger denn je, die Meinungsfreiheit zu schützen und Meinungsvielfalt zu fördern. Deshalb greift die Akademie der Volkskultur dieses Thema im Online-Workshop "Aufdeckt is! Diskutieren am Stammtisch" am Montag, 31. Jänner, ab 19 Uhr auf.

Die Referentin Marion Wisinger motiviert dabei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Diskutieren und Mitreden. Ziel ist es, sich stark gegen Hassreden und Stammtischparolen machen zu können, zu lernen, sich auf das Gegenüber einzulassen, die Argumente für die andere Meinung nachzuvollziehen und einen Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen. Durch das Reden kommen bekanntlich die Leute zusammen. In angeleiteten Stammtisch-Diskussionsrunden werden Stammtischparolen aufgedeckt. Dabei erhalten die Interessierten Tipps für gute Debatten und können diese gleich ausprobieren. Der Workshop findet im Rahmen des Projektschwerpunktes "Gemma Demokratie" des Erwachsenenbildungsforums OÖ statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter avk@ooevbw.org ist unbedingt erforderlich. Der Termin wird über Zoom abgehalten.