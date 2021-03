Der Radzirkus rollt wieder: Welser starten in Kroatien in die Rennsaison

Mit dem Grand Prix im kroatischen Umag eröffnet die neu formierte Felbermayr-Profitruppe am Mittwoch die Saison. Die Erwartungen sind hoch, die ersten drei Rennen in Kroatien sind für die Welser eine erste Standortbestimmung. Das Ziel ist klar. Nach dem coronabedingt eingeschränkten Rennjahr 2020 wollen die elf Radprofis heuer bei den Straßenrennen zahlreiche Siege und Podestplätze einfahren. Vorbereitet hatten sich die Fahrer rund um Topstar Riccardo Zoidl unter anderem bei einem zehntägigen Trainingslager in Zadar (Kroatien), wo täglich rund 150 Kilometer im Renntempo absolviert wurden.

Starke Neuzugänge

"Wir gehen mit einem Topteam in die neue Rennsaison und sind überzeugt, dass unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen zahlreiche Straßenrennen stattfinden werden", sagt RSW-Geschäftsführer Daniel Repitz.

Prominentester Neuzugang bei den Welsern ist der Tscheche Daniel Turek, der in den vergangenen Jahren für die Israel Cycling Academy bei großen internationalen Rundfahrten im Einsatz war. Ebenfalls neu im Team ist der Steirer Marco Friedrich, der bei der Rad-WM 2019 in Imola aufgezeigt hat und lange Zeit in einer Spitzengruppe das Feld anführte.

Wieder ins blaue Felbermayr-Trikot schlüpft Lokalmatador Daniel Lehner aus Thalheim bei Wels. Der 26-Jährige konnte bereits bei der Tour of Antalya das Bergtrikot gewinnen. Auch Matthias Mangertseder kehrt nach Wels zurück, nachdem er bis 2019 bei der Equipe aus der Messestadt im Einsatz war. Gemeinsam mit Topstar Riccardo Zoidl, der insgesamt vier Jahre für World-Tour-Teams in die Pedale trat, Fabian Schormair aus Deutschland, Manuel Bosch aus Tirol, Stephan Rabitsch und Moran Vermeulen aus der Steiermark, Andi Bajc und Ziga Groselj aus Slowenien wurde ein international konkurrenzfähiges Team zusammengestellt. "Bis zum ersten Rennen 2021 haben unsere stärksten Fahrer bereits ein Trainingspensum von knapp 7000 Kilometern absolviert", sagt Rennsportleiter Andreas Grossek, dem nun Paul Renger aus Regensburg als neuer zweiter sportlicher Leiter zur Seite steht. Außerdem sorgen zwei Mechaniker und fünf abwechselnd tätige Masseure für die optimale Betreuung der Radprofis. In der Rennsaison 2020 war der Felbermayr-Express trotz des eingeschränkten Rennprogramms über 80 Renntage im Einsatz. "Dieses Pensum ist ohne ein optimal eingespieltes Betreuerteam nicht zu bewältigen", sagt Grossek. Hauptsponsor Horst Felbermayr betont, man unterstütze das Profi-Radteam, "wegen der Faszination für den Radsport und weil die Rad Sport Wels GmbH professionelle Rahmenbedingungen und Topleistungen bietet. Der Teamspirit ist hervorragend."

Eröffnungsrennen in Leonding

Im Rennkalender folgt nach der Umag Trophy am 7. März die Porec Trophy, ehe es vom 11. bis 14. März mit der Istrian Spring Trophy in die erste Rundfahrt des Jahres geht. Die heimische Rennradsaison startet mit dem 60. Saisoneröffnungsrennen in Leonding am 21. März.