Dachsberg: Schüler sammelten 2600 Euro für Ukraine-Flüchtlinge

Daheim bei den Schülern des Gymnasiums Dachsberg dürften in den vergangenen Wochen die Backrohre geglüht haben. Über 100 Kuchen verkauften die Schüler der AHS in Prambachkirchen bei wöchentlichen Kuchenbuffets, den Erlös spendeten sie an das Rote Kreuz Eferding. Dort kommt das Geld Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Oberösterreich geflohen sind, zugute. Ihre Aktion tauften die Jugendlichen auf den Namen "Humintas".

Es sei den Schülern ein Anliegen gewesen, angesichts der erschütternden Ereignisse in der Ukraine selbst aktiv zu werden, heißt es in einer Aussendung des Roten Kreuzes zu der Spendenaktion.

Neben den fünf Buffets veranstalteten die Schüler noch einen Verkauf von Fastenbrezeln. So kamen insgesamt 2634,13 Euro zusammen, die bei einer feierlichen Übergabe von Vertretern des Roten Kreuzes entgegengenommen wurden. Darüber hinaus organisierten die Jugendlichen eine Sachspendenaktion für die Ukraine-Flüchtlinge.

"Wir sind von der tollen Nächsten- und Nachbarschaftshilfe überwältigt. Mit dieser Hilfe können wir ganz zielgerichtet den in Eferding gestrandeten Menschen auf der Flucht unter die Arme greifen", sagt Rotkreuz-Bezirksgeschäftsführer Philipp Wiatschka. "Besonders für die angekommenen Flüchtlinge bedeutet die große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung pure Hoffnung", sagt Wiatschka.