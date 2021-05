Covid-Test im max.center

Seit heute bietet das max.center kostenlose Schnelltests für Besucher und Mitarbeiter an. Im neu eröffneten Zentrum im Obergeschoß führt medizinisch geschultes Personal der ansässigen Maxine Apotheke die Testungen durch. Diese sind mit Anmeldung (www.oesterreich.testet.at) oder sofort und ohne Termin möglich. Das Ergebnis wird in wenigen Minuten per SMS zugeschickt.

Die Gratistests gibt es gegenüber von Humanic und Hervis. Geöffnet hat das Testcenter täglich ab 9 Uhr. Am Abend besteht die Testmöglichkeit von Montag bis Freitag bis 17.30 Uhr, am Samstag bis 16 Uhr. Das Ergebnis wird per SMS oder E-Mail zugeschickt. Bei Bedarf wird auch eine schriftliche Bestätigung ausgefolgt.

Um viele Menschen zum Testen zu motivieren, hat das max.center einen Sammelpass kreiert. Wer sich innerhalb von vier Wochen viermal testen lässt, wird mit einem Kaffeegutschein belohnt, der im max.center eingelöst werden kann.