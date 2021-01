Cluster in Unternehmen macht Wels wieder zum Corona-Hotspot im Land

Nicht zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie ist Wels einer der Corona-Hotspots Oberösterreichs: 136 aktive Fälle meldete das Land Oberösterreich am Donnerstagabend in der Messestadt. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner sind das 218 Infizierte. Damit verzeichnet Wels im Verhältnis zur Einwohnerzahl nach dem Bezirk Ried (222) die meisten aktiven Corona-Fälle im Land. Zurückzuführen sei das unter anderem auf einen vor wenigen Tagen aufgetretenen Corona-Cluster in einem Welser Produktionsbetrieb, sagt der Leiter der Bezirksverwaltung, Georg Parzmayr. 30 Fälle sind dort mittlerweile bekannt. Zwölf Mitarbeiter und 18 Personen in deren näherem Umfeld haben sich infiziert. "Dabei handelt es sich im Wesentlichen um drei größere Familien, wir gehen also von keiner weiteren Ausbreitung aus", sagt Parzmayr. Zumindest aktuell bewahrheitet sich das: In den vergangenen drei Tagen habe es rund um den Cluster keine Ansteckung mehr gegeben.

Mutation: Keine Verdachtsfälle

Was die Gesamtentwicklung in den anderen beiden Statutarstädten betrifft, hinkt Wels hinterher: Linz verzeichnete am Donnerstagabend 51, Steyr 50 Fälle pro 100.000 Einwohner. Damit befinden sich diese beiden Städte genau an der vom deutschen Robert-Koch-Institut definierten Grenze zur Entwarnung.

Parzmayr ist wegen der Zahlen in Wels aber nicht beunruhigt: "Es ist ein permanentes Auf und Ab, vor kurzem sind wir noch sehr gut dagestanden." Trotz des Lockdowns seien die Menschen mobil, die Infektionen ließen sich daher nicht ausreichend eingrenzen. "Allerdings bewegen wir uns im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung im Promillebereich", sagt Parzmayr. "Da machen ein paar Fälle einiges aus."

Zuversichtlich stimme ihn, dass es in Wels mit Stand Donnerstagnachmittag noch keine Verdachtsfälle einer Virusmutation – weder britischen, brasilianischen noch südafrikanischen Ursprungs – gegeben hat. Im Bezirk Wels-Land vermeldet der Krisenstab des Landes bereits sieben Verdachtsfälle. Bestätigt sei davon aber noch keiner – im Gegensatz zum Bezirk Gmunden, wo die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Donnerstag fünf Fälle hinsichtlich der britischen Mutation bestätigte.

Ein Blick auf das Alter der aktuell an Corona Infizierten in Wels zeigt einmal mehr: Vom Virus sind alle Altersgruppen betroffen. Der jüngste positiv Getestete ist gerade einmal sechs Monate alt, die älteste 87 Jahre. Im Geschlechtervergleich sind laut Parzmayr die Frauen in Wels derzeit etwas stärker betroffen als die Männer. Zufrieden ist Parzmayr mit dem Contact Tracing in der Stadt. "Das läuft jetzt wieder sehr gut, weil wir von den Spitzenzeiten Gott sei Dank weit entfernt sind." Personal und Kapazitäten seien derzeit ausreichend, um die Infektionen zurückzuverfolgen. In 62 Prozent der Fälle sei die Ansteckungsquelle bekannt, sagt der Bezirksverwaltungschef: "Wir sind da natürlich davon abhängig, was uns die Infizierten erzählen", dämpft er größere Erwartungen.

In den Alten- und Pflegeheimen soll die erste Impfrunde noch diese Woche abgeschlossen werden. In Wels seien aber die Heime ohnehin seit Wochen coronafrei, sagt die zuständige Stadträtin Margarete Josseck-Herdt (FP).

Von den Welsern gut angenommen wird laut Parzmayr die seit Montag geltende FFP2-Masken-Pflicht. "Wir haben zwar nur einen Notparteienverkehr. Aber die Bürger, die zu uns kommen, sind großteils sehr diszipliniert."

