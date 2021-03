Biberfamilie darf vorerst am Weyerbach bleiben

Die Bautätigkeit einer Biberfamilie hat wie berichtet in Sipbachzell zu Problemen geführt. Die Tiere haben im Bereich der Quelle Leombach den Weyerbach aufgestaut, sodass Wasser aus dem Bach in die Quelle selbst sowie in die Trinkwasserversorgungseinrichtung der Gemeinde eindringen und das Trinkwasser verunreinigen hätte können.

Nun hat die Behörde entschieden, dass die Tiere nicht entnommen und getötet werden dürfen, nachdem die Gemeinde einen Antrag für eine naturschutzrechtliche Ausnahmebewilligung gestellt hatte. Die Verhandlung am vergangenen Freitag ging für die putzigen Nager gut aus und verschaffte ihnen für mindestens ein Jahr eine Schonfrist.

"Die Biber dürfen bleiben, der Hauptdamm bekommt eine Drainage, damit das Wasser ablaufen kann", sagt Bürgermeister Stefan Weiringer (VP) über das Verhandlungsergebnis. Bei dieser Methode werden Kunststoffrohre in den Biberdamm eingebaut, das Wasser wird abgesenkt und Überschwemmungen vermieden. Die Drainage muss regelmäßig kontrolliert werden. Andernorts hat man damit bereits gute Erfahrungen gemacht.

"Falls der Biber in diesem Bereich weiter Dämme baut, dürfen wir diese nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft entfernen", sagt Weiringer. Man schaue sich das jetzt für ein Jahr an. Die Biberfamilie ist zuletzt ein Stück weiter flussabwärts gewandert.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at