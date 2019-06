Mit seiner kritischen Rede hat der Welser HTL-Schüler Tomas Neuner heftige Reaktionen ausgelöst. In den sozialen Medien erntete der aus Tirol stammende Maturant weitaus mehr Zustimmung als ablehnende Kommentare. Wie berichtet, hielt Neuner seine Brandrede bei der Abschlussfeier seines Maturajahrgangs vor Schülern, Lehrern, Eltern und dem Welser Bürgermeister. Darin sprach er auch mehrere Selbstmorde in seiner Schulzeit an.