Alleinerzieherin von Arbeitgeber diskriminiert

Weil sie nach der Rückkehr aus der Karenz nur noch Teilzeit arbeiten hätte können, wurde eine Mutter mit zwei kleinen Kindern von ihrem Arbeitgeber gekündigt. Ein klarer Fall von Diskriminierung, die AK erstritt für die Frau aus dem Bezirk Eferding eine Schadenersatzzahlung von 2000 Euro.

Allein im ersten Halbjahr 2019 suchten mehr als 2000 Personen bei der Arbeiterkammer Eferding Rat in arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten. Mehr als 100.000 Euro hat die Bezirksstelle unter der Leitung von Werner Wagnest von Jänner bis Ende Juli für Mitglieder im Bezirk erkämpft. Dazu kamen noch 138.900 Euro an sozialrechtlichen Ansprüchen.

Zurück zum Fall der Alleinerzieherin. Die Frau, die in einem Geschäft in Ottensheim als Verkäuferin tätig war, signalisierte, dass sie auch in einer anderen Filiale zu den Kindergarten-Öffnungszeiten arbeiten würde, ihr Vorgesetzter ging darauf allerdings nicht ein.