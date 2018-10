Basketballerinnen aus Wels starten in die Bundesliga

WELS. Der Basketball hat in Wels eine lange Tradition, und das nicht nur bei den Herren.

Fara Milovanovic am Korb. Bild:

FC-Neustadt-Obmann Martin Hintenaus ist es gelungen, nach mehreren Jahrzehnten ein Damenteam für die höchste Spielklasse auf die Beine zu stellen. Die Bundesliga-Spiele in der Austrian Woman Basketball League bestreiten die Damen am Samstag um 17 Uhr in der FCN-Arena (Rainerschule). Das Team des neuen Leistungszentrums Linz-Wels setzt sich aus Spielerinnen beider Städte zusammen. Seine Heimspiele trägt der Verein künftig in Wels aus. Das Team tritt gegen die Damen der D.C. Vienna Timberwolves an. Um 14.30 sind die U19-Basketballer gegen BBU Salzburg gefordert. "Unsere talentierten Basketballerinnen haben jetzt endlich wieder eine Plattform", sagt Hintenaus.

